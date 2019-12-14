ملفات ساخنة تنتظر الرئيس الجزائري الجديد

2019/12/14 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ملفات عديدة هامة تنتظر الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، الذي حصل على ثقة أربعة ملايين و950 ألف جزائري، وأصبح ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.

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