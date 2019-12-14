بالفيديو... السوداني مرفوض بأمر الشعب

2019/12/14 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس/

خرجت تظاهرات ليلية في عدة محافظات عراقية ضد ما تردد عن اتفاق بين القوى السياسية على ترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأكد محتجون رفضهم ترشيح السوداني، الذي شغل عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة، لرئاسة الحكومة المقبلة، وفقا لما نشره موقع الحرة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات خرجت في ساحة التحرير وسط بغداد، والبصرة، وبابل، ومناطق أخرى ضد ترشيح السوداني.

وكان السوداني قد أعلن في تغريدة يوم أمس الجمعة استقالته من حزب الدعوة ومن كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأكد أنه ليس "مرشحا من قبل أي حزب".

لكن ناشطين أعربوا عن رفضهم ترشيحه رغم إعلانه هذه الاستقالة.

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