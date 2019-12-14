الجيش الليبي يستهدف مواقع تخزين طائرات تركية مسيرة في مصراتة

2019/12/14 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم السبت، عن استهداف مواقع عسكرية في مدينة مصراتة، مؤكدا رصده وصول دعم عسكري تركي لمنافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان اعلنت فيه "تم رصد وصول هذا الدعم العسكري التركي لمنافذ مدينة مصراته البحرية والجوية وتم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراتة التي تم تخزين الطائرات المسيرة (تي في-2) فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي انطلاقا من مطار مصراته".

وأوضحت بأنه "على اثر تلك المعلومات وذلك الرصد قام سلاح الجو الليبي بالتخطيط الدقيق لاستهداف مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية تي في-2 بالكلية الجوية العسكرية بمصراته وتم تخصيص القدرات المناسبة من سلاح الجو الليبي اللازمة لتنفيذ هذه المهمة".

وأشارت إلى أنه "تم الليلة بحمدالله وتوفيقه استهداف هذه الشحنات بمواقع تخزينها وتدميرها بنجاح ودقة عالية"، موضحة أن "قد نتج عن هذه الاستهدافات انفجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية المسيرة وقد عادت طائرتنا لقواعدها سالمة".

واكدت ان "هذه ليست ادعاءات بل هي حقائق تأكدت علنا بظهور هذا الدعم العسكري التركي الفاضح حيث تمكن أبطال الجيش الليبي اليوم من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع تي في 2 في طرابلس كانت قد أقلعت من مطار مصراته"، مضيفة بأن "تم الفترة السابقة تدمير كل هذه الطائرات قبل أن تعود للظهور مجددا اليوم".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن الجيش الليبي أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في محور عين زارة جنوب طرابلس.

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