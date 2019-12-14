2019/12/14 | 09:13 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاف السائحين يأتون الى جبل كورك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | "كورك" يتكلل بالبياض وكوردستان تعج بزوار الثلج) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | "كورك" يتكلل بالبياض وكوردستان تعج بزوار الثلج) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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