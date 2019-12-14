البرلمان يعقد جلسته الاثنين المقبل وقانون الانتخابات ضمن جدول أعماله

2019/12/14 | 09:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسته الاعتيادية ويتضمن جدول أعمالها قانون الانتخابات.وقال عضو المجلس ماجد الوائلي، إن “هناك توقعاً بعقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاثنين، حيث سيتضمن جدول […]

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