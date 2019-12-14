اعتقال 7 متهمين متخصصين ببيع وترويج الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية🔻

2019/12/14 | 09:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات شرطة نينوى القبض على شبكة من سبعة متهمين متخصصين ببيع وترويج الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية.وضبط بحوزتهم ( ١٠٢٩ الف وتسعة وعشرون ) حبة مخدرة مع خمسة امبولات […]

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