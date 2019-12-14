2019/12/14 | 09:16 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةطالب مجلس الأمن، السبت، السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد، بعد استشهاد المئات في العراق بحسب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الدولي يطالب بالتحقيق في استشهاد مئات المتظاهرين بالعراق) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الدولي يطالب بالتحقيق في استشهاد مئات المتظاهرين بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).