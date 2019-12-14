التربية تحدد موعداً لاطلاق مشروع ’’الايثار’’ لدروس التقوية المجانية في المدارس

2019/12/14 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة التربية، السبت (14 كانون الأول 2019)، الى التكاتف الاجتماعي مع الادارات المدرسية لاستمرارية الدوام فيها من اجل ايقاف استهداف عجلة التقدم في البلاد، بينما حددت الـ 21 من الشهر الحالي موعدا لاطلاق مشروع (الايثار) لدروس التقوية المجانية في المدارس.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لصحيفة "الصباح"، ان "وزارته نسقت مع الجهات الامنية المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الامنية الخاصة بحماية الادارات المدرسية التي تعرضت الى التهديد من بعض الجهات التي وصفها بالخارجة عن القانون لارغامها على غلق المدارس وعدم انتظام الدوام فيها، بناء على الدعاوى التي يسجلها مدراء المدارس او اي فرد من الملاكات التربوية المدرسية للعمل على تطبيق القانون وحمايتها بالتعاون مع جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي بالمديريات العامة للتربية في بغداد ومحافظات البلاد".





وطالب فاروق "الاهالي في المناطق التي تعرضت مدارسها الى التهديد، الى التكاتف مع الادارات المدرسية ليكونوا يدا واحدة في مواجهة تلك العصابات".





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