ريتا عودة - ((هَل الورودُ تحلُم..!))

2019/12/14 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة هلِ الورودُ تَعلمحِينَ تَهْويالصَّواريخُ عليهاوالقَنَابِلْأوحينَ تدوسُها أقدامُ الجُنُود...أو تودّعها أقدَامُ النَّازحِينَ،فتتألم،وتذبلْ..؟هل الورودُ تُنْصِتُ حينَ يُغَنِّي الفلاحُونَ، فتَطْرَبَ وَتَثْمَلْ..؟!هلِ الورودُ تَرْقُصُ حينَ تداعبها الرِّيحُِ وبغنجِ الحُوريَّاتِ تَتَمَايَلْ...؟!هلِ الورودُ......

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