عبدالله بنسعد - رسالة مفتوحة من شيوعي تونسي إلى رئيس دولة الإستعمار الجديد الأستاذ قيس سعيّد

2019/12/14 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_بنسعد تصدير : «قد كان النّاس وسيضلّون أبدا في حقل السّياسة أُناسا سُذّجا يخدعهم الآخرون ويخدعون أنفسهم ما لم يتعلّموا استشفاف مصالح هذه الطبقات أو تلك وراء التعابير والبيانات والوعود الأخلاقيّة والدينيّة والسّياسيّة والإجتماعيّة.فإنّ أنصار الإصلاحات والتحسينات سيكونون أبدا عرضة لخداع المدافعين عن الأوضاع القديمة طالما لم يدركوا أن قوى هذه الطبقات السائدة أو تلك تدعم كل مؤسّسة قديمة مهما ظهر فيها من برب......

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