صور.. انتشار مسلح في العمارة رداً على قرار حكومي باعتقال قتلة عضو بالعصائب

2019/12/14 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد شهود عيان من محافظة ميسان، اليوم السبت، بانتشار كثيف لمسلحين في حي الثورة، رداً على قرار من المحكمة يخص قتلة عضو بعصائب أهل الحق.

وقال الشهود ان مسلحين انتشروا في حي الثورة في مدينة العمارة، يحملون جميع أنواع الأسلحة.

وأضافوا ان انتشار هذه المجموعة، جاء رداً على قرارات من المحكمة، بمعاقبة قتلة وسام العلياوي، عضو حركة عصائب اهل الحق.

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