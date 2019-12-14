وثيقة : الصدر يغلق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري

2019/12/14 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإغلاق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري .وقال المكتب الخاص للصدر في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ، إنه ” حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) غلق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري الشريف كافة ولمدة سنة”.وأضاف أن ” قرار الغلق استثنى مؤسسة مرقد […]

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