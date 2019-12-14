2019/12/14 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات سامراء، امس الجمعة، عن العثور على كدس من المواد المتفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية خلال عمليات تفتيش نفذتها في جزيرة مكيشيفة.وقال مدير إعلام قيادة عمليات سامراء العقيد حافظ سحاب في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، إن “قطعات قيادة عمليات سامراء نفذت عملية تفتيش استباقية لجزيرة مكيشيفة فجر اليوم”.واضاف أنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على كدس متفجرات في جزيرة مكيشيفة بسامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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