2019/12/14 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوهت امانة بغداد، اليوم السبت، الى انقطاع الماء في بعض المحلات السكنية جنوب بغداد بسبب كسر أنبوب رئيسي.وذكرت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان “حصول كسر في أنبوب مغذي ورئيسي بقطر 70 سم وبعمق 4 أمتار تحت الأرض ضمن شارع السياب المحلة 857 يغذي عدد من المحلات لا سيما في مناطق الشرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تنوه بشأن انقطاع المياه جنوبي العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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