"التوأميات".. "زخة" قوية من الشهب تغزو السماء

2019/12/14 | 10:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مركز الفلك الدولي بأن سماء المنطقة العربية، تشهد خلال الليلتين القادمتين، زخة شهب يطلق عليها اسم "التوأميات"، وتحدث كل عام في الـ14 من ديسمبر.

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