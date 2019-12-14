التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

2019/12/14 | 10:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يسعى برشلونة إلى الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، عندما يحل على ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، اليوم السبت، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

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