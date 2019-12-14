2019/12/14 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم السبت، بأن بيونغ يانغ، أجرت تجربة “مهمة” في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية.وذكرت الوكالة في موقعها الرسمي، أن التجربة الجديدة، ستعزز من قدرات الردع النووي لدى كوريا الشمالية.وحسب البيان المقتضب الذي نشرته الوكالة الرسمية، فإن التجربة أجريت يوم امس في قاعدة “سوهاي” لإطلاق الصواريخ.وكان خبراء قد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الشمالية تجري تجربة مهمة لمحرك صاروخي جديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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