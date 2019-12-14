2019/12/14 | 10:18 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو واسط والديوانية وبابل يعلنون رفضهم لأي مرشح لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو واسط والديوانية وبابل يعلنون رفضهم لأي مرشح لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).