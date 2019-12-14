عضو الامن والدفاع النيابية: الدولة اخطأت بتسليم حماية الساحات لجهات غير رسمية

2019/12/14 | 10:18 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةيرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية فالح العيساوي، إن الدولة أخطأت بتسليم بعض ساحات التظاهر لجهات غير رسمية، مؤكداً بأن التظاهرات ضغطت بشكل كبير...

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