امانة بغداد توضح سبب انقطاع الماء في بعض المحلات السكنية

2019/12/14 | 10:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اصدرت امانة بغداد، السبت، توضيحا بشأن انقطاع الماء في بعض المحلات السكنية.وقالت الامانة في بيان، ان "سبب انقاع الماء في بعض المحلات السكنية سببه حصول كسر في أنبوب مغذي ورئيسي بقطر 70 سم وبعمق 4 أمتار تحت الأرض ضمن شارع السياب المحلة 857 يغذي عدد من المحلات لا سيما في مناطق الشرطة والرسالة ما تطلب قطع الماء لغرض اجراء الصيانة".واضافت، ان "كوادرها تعمل منذ اكثر من 30 ساعة متواصلة على إصلاح الكسر ومن المؤمل انجاز العمل واعادة الضخ خلال الساعات القليلة المقبلة".

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