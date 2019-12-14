2019/12/14 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

نبهت أمانة بغداد، السبت (14 تشرين الثاني 2019) الى انقطاع الماء في بعض المحلات السكنية جنوبي العاصمة، فيما كشفت أن بسبب ذلك كسر طال أنبوب رئيسي.

ولفتت الأمانة، في بيان، الى "حصول كسر في أنبوب مغذي ورئيسي بقطر 70 سم وبعمق 4 أمتار تحت الأرض ضمن شارع السياب المحلة 857 يغذي عدد من المحلات لا سيما في مناطق الشرطة والرسالة ما تطلب قطع الماء لغرض اجراء الصيانة".

وأضافت ان "كوادر الامانة تعمل منذ اكثر من 30 ساعة متواصلة على إصلاح الكسر ومن المؤمل انجاز العمل واعادة الضخ خلال الساعات القليلة المقبلة".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت (14 كانون الأول 2019)، عن إلغاء أجور الخدمة الواردة في قانون المرور، فيما أشارت إلى تقليص ساعات الدوام الرسمي في مواقع تسجيل المركبات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد عمار

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم ضبطها خارج الحرم الكمركي من قبل ضباط قسم البحث والتحري،

بغداد اليوم _ ديالى

على بسطة متواضعة في سوق بعقوبة، إحدى أكبر أسواق محافظة ديالى، ينادي البقال "أبو محمد" بصوت عالٍ على بضاعته: "ابو الرخيص جاي (الباحثين عن خضروات رخيصة تعالوا إلى هنا)، وهو يؤشر نحو أكوام من البطاطا الإيرانية موضوع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمانة بغداد تنبه إلى انقطاع الماء في بعض مناطق جنوبي العاصمة وتكشف عن السبب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمانة بغداد تنبه إلى انقطاع الماء في بعض مناطق جنوبي العاصمة وتكشف عن السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).