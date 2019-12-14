شاهد رائدة فضاء تلتقط صورة لبغداد من الفضاء

2019/12/14 | 10:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت رائدة فضاء أميركية صورة للعاصمة العراقية بغداد من الفضاء، كي تعرب عن محبتها ربما لتلك المدينة، التي انطلقت منها رحلة والدها على ما يبدو....

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