2019/12/14 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، ان مواطنا من مدينة طرابلس أضرم النار في نفسه لعدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته المريضة.وقالت ان الرجل سكب مادة البنزين على جسمه ثم أضرم النار بنفسه، مساء امس الجمعة، بعد رفض المشافي استقبال ابنته للعلاج.وأضافت ان الرجل تم نقله إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، ووفق المعلومات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبناني يضرم النار في نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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