الى أين المسير أيها الشباب، إدركوا سفينتكم ؟

2019/12/14 | 10:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي مزهر شعبان لقد إختلطت الاوراق، وتشابكت الارادات، وأفرزت لنا التجمعات من جنباتها من اندس لغايات، فتشوشت الرؤيا، وأضحت الصورة اللامعة المشرقة ضبابية، بعد أن تحشد في الانفس الثائرة، […]

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