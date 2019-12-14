اللواء 30 بالحشد يستنفر جهوده الاستخبارية لمعالجة اي خرق في المناطق الرخوة في سهل نينوى

2019/12/14 | 10:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللواء 30 بالحشد الشعبي، السبت، استنفار جهوده الاستخبارية لمعالجة أي خرق في المناطق “الرخوة” ضمن قاطع مسؤوليته في سهل نينوى وقال مسؤول حركات اللواء سامي بكدش إن ” العدو يعمل على تحريك فلول داعش ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي”، مبينا أن “اللواء 30 بالحشد استنفر جهوده الاستخبارية لمعالجة أي خرق في المناطق الرخوة”.وأضاف

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