2019/12/14 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت الجمعية العراقية للتصوير فرع البصرة، السبت، وقفة حداد على روح المصور الشهيد احمد مهنا في المحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى إن، الجمعية العراقية للتصوير فرع البصرة نظمت وقفة حداد لروح المصور الشهيد احمد مهنا في المحافظة.وأضاف أن، المشاركين بالوقفة استذكروا ما قدمه الشهيد من توثيق لمعارك العز و الشرف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمعية العراقية للتصوير تنظم وقفة حداد لروح المصور الشهيد أحمد مهنا في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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