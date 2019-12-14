2019/12/14 | 10:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن إنجاز ومنح القروض بجميع أنواعها للمواطنين خلال شهر تشرين الأول الماضي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , إن ” حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر تشرين الأول الماضي تمثلت بمنح قروض البناء على قطع الأرض ( 47 ) معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يوجز قروضه في تشرين الاول الماضي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يوجز قروضه في تشرين الاول الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يوجز قروضه في تشرين الاول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).