تحالف الحلبوسي: استقالة السوداني من الدعوة خطوة شجاعة وهو الاوفر حظا برئاسة الوزراء

2019/12/14 | 10:32 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أشاد تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، باستقالة النائب محمد شياع السوداني من ح...

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