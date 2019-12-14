2019/12/14 | 10:32 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، السبت، تمرير قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب القاد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب بالفتح: الجلسة المقبلة ستشهد تمرير قانون الانتخابات بالأغلبية المطلقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب بالفتح: الجلسة المقبلة ستشهد تمرير قانون الانتخابات بالأغلبية المطلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).