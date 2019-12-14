2019/12/14 | 10:32 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعضهم في العراق.. استبيان حول إعادة أطفال “داعش” يثير جدلا في فنلندا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 10:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعضهم في العراق.. استبيان حول إعادة أطفال “داعش” يثير جدلا في فنلندا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعضهم في العراق.. استبيان حول إعادة أطفال “داعش” يثير جدلا في فنلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).