الصادقون النيابية لـ

2019/12/14 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعت كتلة الصادقون النيابية، القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والفئوية وإيجاد البديل المناسب لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

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