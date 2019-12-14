طقس مخيف وامطار ورعد في هذه المناطق

2019/12/14 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

­ تشير خرائط التوقعات الجوية، إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يسبب تساقط زخات مطر في نطاق ضيق خلال اليوم السبت، فيما

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