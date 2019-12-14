2019/12/14 | 10:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التربية ، اليوم السبت ، الى التكاتف الاجتماعي مع الادارات المدرسية لاستمرارية الدوام فيها من اجل ايقاف استهداف عجلة التقدم في البلاد .وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ” حيدر فاروق ” في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان “ وزارته نسقت مع الجهات الامنية المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الامنية الخاصة بحماية الادارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تدعو الى التكاتف لاستمرارية الدوام وايقاف استهداف عجلة التقدم في البلاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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