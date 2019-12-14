كوريا الشمالية تجري تجربة لتعزيز الردع النووي

2019/12/14 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن بيونغ يانغ، أجرت تجربة وصفتها بـ"المهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية.

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