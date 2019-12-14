تظاهراتٌ حاشدة في بغداد والجنوب تُطالب بحلّ الميليشيات

2019/12/14 | 10:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق شهدت ساحات التظاهر في #بغداد والمحافظات #الجنوبية تظاهرات حاشدة، اليوم السبت، استكمالاً للاحتجاجات التي خرجت مساء أمس الجمعة، بعد خطبة المرجع الديني علي السيستاني التي دعا […]

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