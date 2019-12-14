2019/12/14 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة تويتر عن إطلاق ميزة “إخفاء الردود” (Hide Replies) لتمنح المستخدم مزيدا من التحكم في المحادثات وإخفاء الردود غير اللائقة، التي تحض على الكراهية والتحريض.وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة أن الميزة الجديدة متاحة لتطبيقات تويتر وتويتر لايت، فضلا عن موقع تويتر الإلكتروني.ومع هذا سيظل بإمكان المستخدمين الآخرين رؤية الردود المخفية والتفاعل معها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر تطلق ميزة إخفاء الردود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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