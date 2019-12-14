كوريا الشمالية تجري تجربة مهمة تعزز من قدرات الردع النووي‎

2019/12/14 | 10:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت وكالة‭‭ ‬‬الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية أمس الجمعة لتعزيز قدراتها في مجال الردع النووي الإستراتيجي.

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