2019/12/14 | 10:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال البروفيسور توماس زويفرلاين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الألماني، إن التهاب الأمعاء يتطلب تغذية خاصة، حيث ينبغي الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمن يعاني التهاب الأمعاء.. تجنّبوا هذه الأغذية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمن يعاني التهاب الأمعاء.. تجنّبوا هذه الأغذية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).