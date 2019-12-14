الاولمبي قد يفتقد نجوم الزوراء في نصف النهائي

2019/12/14 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

في حال تأهل المنتخب الاولمبي بكرة القدم الى نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية تحت ٢٣ عاما فان سيفتقد مجموعة من لاعبي الزوراء.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "الاتفاق الذي تم بين الزوراء واتحاد الكرة على التحاق ثلاثي الاولمبي بنادي الزوراء في الخامس عشر من الشهر المقبل"٠

واضاف انه "في حال تأهل الاولمبي الى نصف نهائي كأس اسيا تحت 23 فأن مباراة النصف نهائي ستجري يوم 1/22".

واشار الى ان "هذا الامر سيهدد التحاق اللاعبين بالزوراء لأن مباراته في الملحق الاسيوي ستجرى يوم1/21"٠

وبين ان "الزوراء كان اتفاقه منذ البداية انضمام لاعبيه علاء عباس ومصطفى محمد ومحمد رضا، قبل مباراة الملحق الآسيوي"٠

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