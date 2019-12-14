رئيس ماليزيا: العقوبات الاقتصادية التي تفرض على الدول أحد أشكال الديكتاتورية

2019/12/14 | 10:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، اليوم السبت، إنه لا يؤمن بتطبيق العقوبات الاقتصادية على الدول من أجل إلزامها ببعض التغيير.

وذكر محمد، في منتدى الدوحة اليوم، "لا نؤمن بتطبيق العقوبات على الدول من أجل إلزام الدول وإجبارها على تقبل بعض الأيديولوجيات وتغيير بعض الحكومات".

وأضاف "لن تعاني الدولة المستهدفة فقط من العقوبات بل شركائها الاقتصاديون والتجاريون".

وتابع "ما من قانون دولي يتيح ذلك، هذا أمر غير عادل وغير منصف، ووحدها الدول القوية هي التي تتخذ هكذا إجراء، إنها شكل من الديكتاتورية".

وافتتح أمير قطر، اليوم السبت، منتدى الدوحة، الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

ويشهد المنتدى مشاركة رئيس وزراء ماليزيا، محمد مهاتير.



ومن تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن.

ومن الولايات المتحدة، وزير الخزانة ستيفن منوشن، برفقة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب.

وكان "منتدى الدوحة" قد تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

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