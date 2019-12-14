"الوزير الغامض" يودع جمهوره والصدر يوجه بإغلاق مؤسساته

2019/12/14 | 10:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر من أشد المعارضين لتولي السوداني رئاسة الوزراء – صورة ارشيفية

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