2019/12/14 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية ،اليوم السبت، استعدادها لخزن مياه الأمطار والسيول وذلك لمواجهة الصيف المقبل ، مشيرة إلى وجود فراغ في السدود والخزانات يستوعب الأمطار الساقطة والسيول القادمة من الجانب الشرقي للبلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب عبد الله لوكالة الأنباء العراقية (واع ) واطلعت عليه وكالة صدى , إن” المؤشرات الحالية تشير الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد المائية:السدود والخزانات قادرة على استيعاب ألامطار و السيول وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الموارد المائية:السدود والخزانات قادرة على استيعاب ألامطار و السيول) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الموارد المائية:السدود والخزانات قادرة على استيعاب ألامطار و السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).