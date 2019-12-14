2019/12/14 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….انتقدت الإعلامية السعودية، لجين عمران، طريقة الزواج “التقليدية” التي ما زالت تتّبعها بعض الأسر مع أبنائها، بحسب تعبيرها.وكتبت عمران في تغريدة نشرتها عبر حسابها في “تويتر”، أن “بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من اختياره ويتعرف عليها لأول مرة في ليلة الزواج”.ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلامية السعودية لجين عمران تنتقد طريقة الزواج “التقليدية”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلامية السعودية لجين عمران تنتقد طريقة الزواج “التقليدية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).