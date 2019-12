شاهد : رائدة فضاء تلتقط صورة لبغداد من الفضاء ليلاً

2019/12/14 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت رائدة فضاء أميركية جيسيكا مير صورة للعاصمة العراقية بغداد من الفضاء، كي تعرب عن محبتها ربما لتلك المدينة، التي انطلقت منها رحلة والدها على ما يبدو وتقول: “رحلة والدي بدأت هنا من بغداد، مكان ولادته ووطن عائلتنا لسنوات عديدة، تصبحين على خير يا بغداد”.My father’s journey began here in Baghdad, his […]

