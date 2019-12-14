متظاهرو النجف وكربلاء وذي قار: مستقل لا مستقيل

2019/12/14 | 10:49 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةإنطلقت تظاهرات حاشدة صباح اليوم السبت، في النجف وكربلاء وذي قار، رافضة ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.وذكر مراسل الاخبارة في كربلاء،...

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