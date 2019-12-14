البصرة.. تجدد التظاهرات امام حقل مجنون النفطي

2019/12/14 | 10:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرةافاد مصدر امني، السبت، بتجدد التظاهرات امام حقل مجنون النفطي في البصرة.وقال المصدر، ان "التظاهرات تجددت صباح اليوم، امام حقل مجنون النفطي في البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل".هذا واعتصم عدد من المتظاهرين في الايام القليلة الماضية امام حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة.وتستمر الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الجنوب التي انطلقت منذ بداية تشرين الأول الماضي، وراح ضحيتها قرابة الـ 440 شهيدا وإصابة أكثر من 19 ألف آخرين.

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