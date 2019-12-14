نائب بالفتح: عدم تقديم مشروع الموازنة يظهر مستوى ’’التدني’’ في إدارة الدولة

2019/12/14 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب بالفتح: عدم تقديم مشروع الموازنة يبيّن مستوى ’’التدني’’ في إدارة الدولة

يتبع ...





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