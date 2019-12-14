مشروع قانون أميركي بشأن العنف ضد المحتجين العراقيين ويتضمن أسماء شخصيات متهمة بقتل المتظاهرين

2019/12/14 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص مشروع قانون الكونغرس الأميركي “قانون حقوق الإنسان والمساءلة في العراق لعام 2019“و من هم المشمولون بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين؟ قدم النائب ويلسون من ولاية ساوث كارولينا مشروع القانون التالي الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية وتضمن مشروع القانون تقريرا يصف ما إذا كان بعض الأشخاص يستوفون المعايير التي يجب معاقبتهم بسبب انتهاكهم حقوق الإنسان […]

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