2019/12/14 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني بعد شهور من المسيرات الشعبية للشعب الجزائري ، أسدل الستار بعد الإعلان عن المرشح الفائز بالرئاسة السيد عبدالمجيد تبون .لكن السؤال ، هل حقق الشعب الجزائري المطالب التي نزل من اجلها الى الشارع ؟عندما نزل الشعب الجزائري اول مرة الى الشارع ، وفي كل المدن الجزائرية ، كانت مطالبه بالحرف ، هي اسقاط النظام دون المساس بالجزائر الدولة / الجمهورية .لكن مع توالي المسيرات ، وتوالي مناورات قادة الجي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - تحليل الانتخابات الرئاسية الجزائرية // Analyse des élections présidentielle Algérienne) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الوجاني - تحليل الانتخابات الرئاسية الجزائرية // Analyse des élections présidentielle Algérienne) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).