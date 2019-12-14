طوكيو تفتتح مقهى جميع العاملين فيه من الروبوتات

2019/12/14 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “سوفت بنك” للروبوتات عن افتتاح مقهى في طوكيو يضم مجموعة كاملة من الروبوتات التي تعمل كنادلين، وراقصين، وعمّال نظافة.ويقدم مقهى Pepper Parlor قائمة طعام صممها الطاهي السابق “فوميو يونيزاوا” من نيويورك، بما في ذلك الفطائر الحلوة والمالحة المصنوعة من 5 أنواع مختلفة من العجين، كما يضم المقهى أيضًا متجرًا صغيرًا لبيع المواد

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